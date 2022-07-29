'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı
Konya'da sigara içtiği için kendisini döven babası Ahmet B.'yi (35) tabancayla vurarak öldüren A.E.B. (16) tutuklandı. A.E.B.'nin ifadesinde, babasının sigara içtiği için daha önce dövdüğünü, yine dövmeye başlayınca da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokak'ta; çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Ahmet B. ile sigara içtiği için daha önce dövdüğü iddia edilen oğlu A.E.B. arasında bu nedenle tartışma çıktı.
KURTARILAMADI
Tartışmanın büyümesiyle A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçtı, yaralanan Ahmet B. ise gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak Ahmet B. kurtarılamadı. Ahmet B., dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
TUTUKLANDI
A.E.B. kısa sürede yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. A.E.B.'nin ifadesinde babası Ahmet B.'nin sigara içtiği için daha önce dövdüğünü, yine aynı nedeniyle dövmeye başlaması üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
A.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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