'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:21

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokak'ta; çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Ahmet B. ile sigara içtiği için daha önce dövdüğü iddia edilen oğlu A.E.B. arasında bu nedenle tartışma çıktı.

KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesiyle A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçtı, yaralanan Ahmet B. ise gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Ahmet B. kurtarılamadı. Ahmet B., dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

TUTUKLANDI

A.E.B. kısa sürede yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. A.E.B.'nin ifadesinde babası Ahmet B.'nin sigara içtiği için daha önce dövdüğünü, yine aynı nedeniyle dövmeye başlaması üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

A.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.