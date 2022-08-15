Şile'de duraktaki taksiciye saldırı: Anbean kameraya yansıdı!

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:33

Şile'de, 14 Ağustos Pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi Erdem Örük'e saldırdı. Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şüpheliler güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

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