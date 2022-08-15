Şile'de duraktaki taksiciye saldırı: Anbean kameraya yansıdı!
İstanbul Şile'de alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, taksi durağında gece nöbetindeki şoföre sandalye ve sopalarla saldırdı. Taksi şoförü kafasından yaralanırken, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.
Şile'de, 14 Ağustos Pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi Erdem Örük'e saldırdı. Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şüpheliler güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.
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