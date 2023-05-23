Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı desteklemesine yurttaş ne diyor? “Biz de satıldık o da satıldı!”

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Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı desteklemesine yurttaş ne diyor? “Biz de satıldık o da satıldı!”

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2023 Salı, 17:10


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