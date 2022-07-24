Sınırdışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

AA
24 Temmuz 2022 Pazar, 09:44

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda sınırdışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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