Sinop’ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dün gece saatlerinde Sinop’a bağlı Boyabat-Saraydüzü yolu Çakıroğlu mevkisinde meydana gelen kazada, M.K. isimli şahsın kullandığı Saraydüzü istikametine giden 52 RE 273 plakalı otomobil ile Saraydüzü’nde bir düğünden dönen 34 YK 8503 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.
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