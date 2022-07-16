Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin 'elini ısırdı'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:50

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne önceki gün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı.

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