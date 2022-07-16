Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin 'elini ısırdı'

Abone Ol google-news

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi sekreter S.A.'ya yumruk atıp, elini ısırdı. Hasta ve yakını gözaltına alındı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:50

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne önceki gün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı.

Haberin devamı

Devlet hastanesi Hastane kocaeli sekreter

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler