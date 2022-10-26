Şırnak'ta su kanalına düşen köpek kurtarıldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:34

Şırnak Yeni Mahalle de devriye görevindeki polis ekibi köpek sesi duyunca çevrede arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada su kanalına düşen bir köpeği fark etti. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan ekip, Şırnak Belediyesi İtfaiye Amirliğine durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi köpeği düştüğü su kanalından çıkardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

