Sırrı Sakık ile Süleyman Soylu arasında olay kavga: Haddini bil terbiyesiz adam!

25 Aralık 2023 Pazartesi, 17:36

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu’nda; “Sosyal medyada bir paylaşım var. Bu paylaşımı yapan Eril Alperen Emir. Kaç gün önce bir çatışmada yaşamını yitirdi, Ankaralı bir teğmen. Ne diyor, biliyor musunuz? Sizlere sesleniyor. ‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ diyor. Sizleri kastediyor. Savaşta yaşamını yitiren biri. Size sesleniyor. Diyor ki ‘Biz yoksul Anadolu çocukları gidiyoruz, ölüyoruz.’ Siz ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor” dedi. Sakık kürsüde konuşurken, İçişleri Komisyonu Başkanı AKP’li Süleyman Soylu ile aralarında kısa süreli bir tartışma da yaşandı.