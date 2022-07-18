Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
Şişli'de yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatırken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan bir otelde gece saat 01.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Video Haberler
- Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
- Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü
- İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- YKS sonuçları açıklandı!
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- Duygusal bağ koptu!
- Manisa'da art arda deprem!