Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:53

Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan bir otelde gece saat 01.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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