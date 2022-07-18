Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu

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Şişli'de yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatırken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:53

Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan bir otelde gece saat 01.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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