Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
İstanbul Şişli'de, otomobilin çarptığı scooteri kullanan D.G. hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz gecesi saat 00.10 sıralarında H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki D.G. isimli kadına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. D.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
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