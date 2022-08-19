Şişli'de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada

19 Ağustos 2022 Cuma, 14:34

Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet grubunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

