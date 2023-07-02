Sivas katliamının yıldönümünde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden açıklama: ‘Şeriat noktasında ülkenin dizayn edilmesinde başlangıçtır’

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Sivas'ta 2 Temmuz tarihinde yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişinin Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Katliamın yıldönümünde Cumhuriyet TV’ye konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya...

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2023 Pazar, 18:23

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta 33 yazar ve sanatçının şeriatçılar tarafından katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti.

Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın yıl dönümünde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, Cumhuriyet TV’ye konuştu.

Karakaya, Sivas’ın cumhuriyetin kuruluşunda simgesel bir yeri olduğunu ifade ederek, “Ülkenin şeriat noktasında dizayn edilmesinde Sivas Katliamı başlangıçtır” açıklamasında bulundu.

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