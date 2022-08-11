'Sokak Kedisi' Kadıköy'de Bahçeli'yi sordu, MHP'den tehdit mesajları geldi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:49

‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalı ile bilinen Ebru Uzun Oruç, İstanbul Kadıköy'de yurttaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sorduğu sokak röportajı nedeniyle MHP yönetiminin hedef tahtasına oturdu.

Ebru Uzun Oruç, sözkonusu röportajın tanıtım videosunu Twitter hesabından paylaştı. Ancak yurttaşların Bahçeli'ye sert eleştiriler yönelttiği sözlerinin yer aldığı video sonrası MHP yöneticileri küplere bindi. Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Ebru Uzun Oruç için hakaretamiz ifadeler kullanan MHP'liler, Ebru Uzun Oruç'a yönelik tehditkar ifadeler de kullandı.

