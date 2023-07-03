Sokaklarda gezen Kral: İnsanlarla maç izleyen karga

03 Temmuz 2023 Pazartesi, 14:52

Sultangazi'de bisiklet parçaları imalathanesi bulunan Yasin Varol, eniştesinin bulduğu yavru kargayı sahiplenerek dükkanına getirdi.

Kral ismini verdiği kargayı kırmızı et ve tavuk etiyle besleyen Varol, omzuna aldığı Kral'la sokaklarda gezmeyi de ihmal etmiyor. Varol'la Kral birlikte maç bile izliyor.

Yemekten sonra ise, Varol'un tuvaletini yapmasını söylediği Kral, tuvaletini bile yapıyor.

"BİRLİKTE MAÇ İZLİYORLAR"



Kargayla aralarında bir bağ oluştuğunu belirten Yasin Varol, "Eniştem aradı. 'Yasin karga bakar mısın?' dedi. Bakarım dedim. Yerde yavruydu daha. Aldım getirdim dükkana. Bir aydır bende. Yavaş yavaş uçmaya başladı. Etle beslemeye başladım. Suyunu şırınga ile vermeye başladım. Kral ismini koydum. Kargaların akıllı olmasından dolayı kendisine Kral ismini koydum. Ben almasan kedi kapacaktı. Acıkmadığı sürece yemek vermiyordum. Ben yemek verdikçe, bana bağlı olmaya başladı. Ben yemek verdikçe, beni görünce bağırmaya başlıyordu. Beraber geziyoruz. Beraber maç izlediğimiz oluyor. Sokakta beraber geziyoruz, günümüz beraber geçiyor. Kendisi gidene kadar bakmaya devam edeceğim. Bazen tuvalet ihtiyacını yap diyorum. Yapıyor" dedi.