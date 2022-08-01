4 gündür aranıyordu, ormanda ölü bulundu

Zonguldak'ta, 3 gün önce namaz kılmak için evden ayrılıp, kaybolan Kemal İnce'nin (83) ormanda cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:49
4 gündür aranıyordu, ormanda ölü bulundu
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Beycuma beldesine bağlı Kaleoğlu köyünde iddiaya göre, 29 Temmuz'da sabah namazı kılmak için evinden çıkan Kemal İnce'den bir daha haber alınmadı. İnce'nin ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalp rahatsızlığı ile görme bozukluğu olan İnce için çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda bugün İnce'nin ormanda cansız bedeni bulundu.

İnce'nin cesedi morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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