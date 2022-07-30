Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp

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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzu çöktü. Göçük altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:49

Manisa Soma’da Sabah saat 06.00 civarında özel firma olan Hermaksan A.Ş.'nin  Dereköy Lavvar tesislerinde kömür tozuyla suyun karışımından oluşan şlamının biriktirildiği havuzda patlama yaşandı. Hermaksan kömür yıkama zenginleştirme tesisinde meydana gelen şlam patlaması sonucu atık havuzu çöktü. Olayda iş makinası operatörü İbrahim Demir havuzda biriken şlamın altında kaldı. Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Soma Manisa atık havuzu

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