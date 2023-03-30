Son 1 haftada yağışın barajlara katkısı yüzde 2.28 oldu

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardan iyi haberler gelmeye başladı. Baraj doluluk oranları son bir hafta içinde yüzde 2.28 arttı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 39.3 olarak ölçüldü. Ancak bu artışa rağmen doluluk oranları geçen yılın çok gerisinde kaldı. Geçtiğimiz yıl barajların doluluk oranı yüzde 89.28 olarak ölçülmüştü.

DHA
30 Mart 2023 Perşembe, 10:33

BİR GÜNDE 6.7 MİLYON METRE KÜP SU BİRİKTİ

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava İstanbul'un barajlarına yaradı. Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü bölgede baraj doluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandı. İski verilerine göre İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2.28'lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0.69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6.7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugün ki doluluk oranı ise yüzde 39.3 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE 

Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89.28 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59.47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9.39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları:

Alibeyköy                                  yüzde 14.09

Büyükçekmece                         yüzde 30.94

Darlık                                         yüzde 50.87

Elmalı                                        yüzde 39.64

Istrancalar                                  yüzde 42.51

Kazandere                                 yüzde 9.35

Ömerli                                        yüzde 59.47

Papuçdere                                 yüzde 9.68

Sazlıdere                                   yüzde 32.7

Terkos                                        yüzde 32.72

İstanbul sağanak yağış barajların doluluk oranı

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