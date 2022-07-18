Son Dakika: Gaziantep'te orman yangını!

Abone Ol google-news

Gaziantep'te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:15

Gaziantep Burç Ormanları'nın Gaziantep Üniversitesi'ne yakın bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

 
gaziantep orman yangını Son dakika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler