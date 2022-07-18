Son Dakika: Gaziantep'te orman yangını!
Gaziantep'te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
Gaziantep Burç Ormanları'nın Gaziantep Üniversitesi'ne yakın bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Video Haberler
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor