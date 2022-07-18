Son Dakika: Gaziantep'te orman yangını!

Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi. Gaziantep Valisi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:38
Son Dakika: Gaziantep'te orman yangını!
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Gaziantep Burç Ormanları'nın Gaziantep Üniversitesi'ne yakın bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Yükselen dumanların ardından yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

 


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