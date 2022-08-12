Son Dakika: Sakarya'da 74 kişi ölümden döndü! Otobüs bir anda alev aldı
Sakarya’da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi canlarını son anda kurtardı
Yangın, Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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