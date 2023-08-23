Son dakika...Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un yeni varyantı olan 'Eris' ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.
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