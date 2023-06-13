‘Sosyal adalet yolunda bir ömür'

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Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu iş hukukçusu ve İLO uzmanı Prof. Dr. Metin Kutal oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2023 Salı, 17:12

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Prof. Dr. Metin Kutal oldu.

Programda, Prof. Dr. Metin Kutal yazdığı kitap içeriği ve geçmişten günümüze değişen şartlar konuşuldu.

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