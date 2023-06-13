‘Sosyal adalet yolunda bir ömür'
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu iş hukukçusu ve İLO uzmanı Prof. Dr. Metin Kutal oldu.
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Prof. Dr. Metin Kutal oldu.
Programda, Prof. Dr. Metin Kutal yazdığı kitap içeriği ve geçmişten günümüze değişen şartlar konuşuldu.
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