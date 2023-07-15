Sosyal Güvenlik Uzmanı anlattı: “5 buçuk milyon emekliye zam yapılmadı”

15 Temmuz 2023 Cumartesi, 13:55

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak maaş zammı oranı belli oldu.

SSK emeklileri için yüzde 19,77, BAĞKUR emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında belirlenen maaş artışı yüzde 25’e çıkarıldı ve TBMM’den geçti.

Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında emeklilere yapılan zammı eleştirmesi ve seyyanen zam talebinde bulunması emeklileri ümitlendirdi.

Ancak yüzde 25 oranındaki zamda bir artış gerçekleşmedi. Emeklilerin merak ettiği konuları Cumhuriyet TV yayınına katılan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve SGK Uzmanı Nergis Şimşek anlattı.

