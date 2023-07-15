Sosyal Güvenlik Uzmanı anlattı: “5 buçuk milyon emekliye zam yapılmadı”
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak maaş zammı oranı belli oldu.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak maaş zammı oranı belli oldu.
SSK emeklileri için yüzde 19,77, BAĞKUR emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında belirlenen maaş artışı yüzde 25’e çıkarıldı ve TBMM’den geçti.
Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında emeklilere yapılan zammı eleştirmesi ve seyyanen zam talebinde bulunması emeklileri ümitlendirdi.
Ancak yüzde 25 oranındaki zamda bir artış gerçekleşmedi. Emeklilerin merak ettiği konuları Cumhuriyet TV yayınına katılan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve SGK Uzmanı Nergis Şimşek anlattı.
Video Haberler
- “5 buçuk milyon emekliye zam yapılmadı”
- Zülal Kalkandelen'den çok sert 'Lâiklik' açıklaması
- İhsan Eliaçık Menzil cemaati müritlerine seslendi!
- 'Şeyh uçmuyor devlet uçuruyor'
- Erdoğan'dan soru soran gazeteciye: Ağzın bal yesin
- ‘Yüzde 30 zam yapılacak’
- ‘AKP yerel seçimler için bu grupları kışkırtıyor’
- Meclis'te gülümseten diyalog...
- Özel sektör öğretmenleri sert tepki gösterdi!
- Önceliğimiz Cumhuriyet Devrimlerinin tamamlanması..
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Şeyh öldü, 'gavs' kavgası başladı
- Menzil ve FETÖ
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- 9 üst düzey bürokrat görevden alındı
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!