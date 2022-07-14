Sosyal medyada viral oldu: Trombon ile ayı kovaladı!

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Kanada'daki Aziz John Akademisi'nde müzik öğretmeni olan Tristan Clausen, okulun bahçesinde dolaşan bir ayıyı trombon çalarak uzaklaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:53

Kanada'nın Batısındaki Shawnigan'da yer alan Aziz John Akademisi'nde müzik öğretmenliği yapan Tristan Clausen, 27 Mayıs'ta, okulun penceresinden dışarı baktığında bir kara ayının civarda dolaştığını gördü. 

Önce duruma şaşıran Clausen, öğrencilerin cama vurmasına rağmen ayının okul çevresinde dolaşmaya devam ettiğini fark edince, trombonunu kullanarak yüksek sesler çıkartmaya başladı. Seslerden ürken ayı kısa sürede okuldan uzaklaştı.

Kanada Ayı

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