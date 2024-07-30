Spor İstanbul'dan 'Doğa Kampı'

30 Temmuz 2024 Salı, 11:38













Spor İstanbul tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Kampı devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp, çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmayı hedefliyor.

8 hafta boyunca günübirlik ve 1 gece konaklamalı olarak 9-15 yaş grubu ve 12-15 yaş grubu çocukların ziyaret ettiği kampın bu seneki hedefi toplam 11 bin çocuğu ağırlamak.