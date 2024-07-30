Spor İstanbul'dan 'Doğa Kampı'
Spor İstanbul'dan 'Doğa Kampı'
Spor İstanbul tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Kampı devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp, çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmayı hedefliyor.
8 hafta boyunca günübirlik ve 1 gece konaklamalı olarak 9-15 yaş grubu ve 12-15 yaş grubu çocukların ziyaret ettiği kampın bu seneki hedefi toplam 11 bin çocuğu ağırlamak.
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