Stüdyoda ilginç anlar! Kılıçdaroğlu videosu açıldı, Binali Yıldırım gerçek sandı...

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu-ra-da-yım" diyerek net mesaj verdiği videosunun oynatıldığı bölümde Kılıçdaorğlu'nun stüdyoya geldiğinizannetti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2023 Perşembe, 23:33

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