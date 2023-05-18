Stüdyoda ilginç anlar! Kılıçdaroğlu videosu açıldı, Binali Yıldırım gerçek sandı...
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu-ra-da-yım" diyerek net mesaj verdiği videosunun oynatıldığı bölümde Kılıçdaorğlu'nun stüdyoya geldiğinizannetti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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