Sultanbeyli’de sürücü adaylarının arasından geçen otomobil takla attı
Sultanbeyli’de bir sürücü, ehliyet kursu öğrencilerinin test sürüşü yaptığı yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, 34 EB 7758 plakalı Dacia marka araç sürücüsü Ş.G., aracıyla ehliyet kursu öğrencilerinin test sürüşü yaptığı yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Orta refüjü aşarak takla atan araç yola savruldu. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Ş.G. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Yaralanan araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılırken, sürücü adaylarının bulunduğu alanda yaşanan kaza paniğe yol açtı.
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