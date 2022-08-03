Sultangazi'deki gecekondu yangını 'kundaklama' çıktı

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İstanbul Sultangazi'de kömürlükte başlayan yangın gecekonduya sıçradı. Yanan gecekondu kullanılamaz hale gelirken, itfaiye inceleme raporunda yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi. Yangın esnasında ailenin evde olmaması olası bir faciayı önledi.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:16

Merkez Habibler Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazar günü saat 04.30 sıralarında, Yaşar Ünlü'ye ait gecekondunun yanında bulunan kömürlükte yangın çıktı. Yangın, gecekonduya da sirayet etti.

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Sultangazi Gecekondu Yangın

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