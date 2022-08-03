Sultangazi'deki gecekondu yangını 'kundaklama' çıktı
İstanbul Sultangazi'de kömürlükte başlayan yangın gecekonduya sıçradı. Yanan gecekondu kullanılamaz hale gelirken, itfaiye inceleme raporunda yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi. Yangın esnasında ailenin evde olmaması olası bir faciayı önledi.
Merkez Habibler Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazar günü saat 04.30 sıralarında, Yaşar Ünlü'ye ait gecekondunun yanında bulunan kömürlükte yangın çıktı. Yangın, gecekonduya da sirayet etti.
Video Haberler
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı
- Meriç'te insanlık dramı: Nehrin ortasında doğum yaptı
- Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti!
- Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
- Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
- Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip vurdu
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
- CHP'nin ilk hedefi belli oldu
- Bağcılar’da yangın! 5’i çocuk 11 kişi kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!