Suriye sınırına yürüyen Ümit Özdağ’a müdahale

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kilis’te Suriye sınırında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin engellemeye çalıştırken Özdağ, "uçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Zafer Partisi’ne yönelik hukuk dışı uygulamaları devam ediyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:50

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, Suriye sınırında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin engellemeye çalıştığı Özdağ ile yetkililer arasında tartışma yaşandı. 

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