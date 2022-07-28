Suriye sınırına yürüyen Ümit Özdağ’a müdahale
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kilis’te Suriye sınırında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin engellemeye çalıştırken Özdağ, "uçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Zafer Partisi’ne yönelik hukuk dışı uygulamaları devam ediyor" dedi.
Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, Suriye sınırında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin engellemeye çalıştığı Özdağ ile yetkililer arasında tartışma yaşandı.
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