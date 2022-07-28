Ümit Özdağ'a Suriye sınırında müdahale

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:36

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, Suriye sınırında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin engellemeye çalıştığı Özdağ ile yetkililer arasında tartışma yaşandı.

Ümit Özdağ’a Suriye Görev Gücü Genel Koordinatörü olduğunu açıklayan bir emniyet mensubu eşlik etti. İkili arasındaki şu diyalog dikkati çekti:

“SÜLEYMAN SOKMAYIN EMRİ VERDİ”

Ümit Özdağ: Beni durduramazsınız. Herkes kalsın, ben yürüyeceğim.

Emniyet mensubu: Hocam beraber yürüyelim ama kimse gelmesin.

Ümit Özdağ: Beraber yürüyelim, kimse gelmesin.

Emniyet mensubu: Basın da gelmesin, lütfen benim birliklerimi deşifre etmeyin.

Ümit Özdağ: Süleyman sokmayın emri verdi…

Emniyet mensubu: Hayır hayır hayır… Tamamen inisiyatif benim.

"SOYLU’NUN ZAFER PARTİSİ’NE YÖNELİK HUKUK DIŞI UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR"

Genellemelere rağmen basın açıklaması yapan Özdağ, şöyle konuştu:

"Öncüpınar Sınır Kapısı’na giderken polis tarafından durdurulduk. Sınır kapısına izinsiz gidemeyeceğimiz ifade edildi. Değişik güvenlik gerekçeleriyle böyle bir uygulama yaptıklarını söylediler. Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Zafer Partisi’ne yönelik hukuk dışı uygulamaları devam ediyor. Polise ve jandarmaya uygulaması suç emirler veriyor"