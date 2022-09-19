Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:40

Sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması amacıyla organize edilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 32 ülke 200 şehirle eş zamanlı olarak Ayvalık'ta da gerçekleştirildi.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde son bulan tura, yaklaşık yüze yakın bisikletçi katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu renkli organizasyona Ayvalık Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz, bisiklete ve çevreye sahip çıkmaya kararlıyız” dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Ayvalık koordinatörü Alev Türkmen, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir’de başlamıştır. 10 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye’de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde, yaklaşık 32 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir.”