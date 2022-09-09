Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü coşku ile kutlandı
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