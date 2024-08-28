Tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı
Tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı
Ordu'da fındık üreticisi Onur Güngör, kahverengi kokarcanın ürüne zarar verdiğine dikkat çekmek için temsili bir tabuta 'fındık öldü ruhuna fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı.
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