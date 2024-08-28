Tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı

28 Ağustos 2024 Çarşamba, 16:30













Ordu'da fındık üreticisi Onur Güngör, kahverengi kokarcanın ürüne zarar verdiğine dikkat çekmek için temsili bir tabuta 'fındık öldü ruhuna fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı.