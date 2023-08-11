Tarikat vakfının açtığı kaçak lise skandalına ilişkin Av. Baykal’dan açıklama: ‘Gelişmeler endişe verici’
Suffa adlı tarikat vakfının 'Anadolu Lisesi statüsünde' diye tanıttığı kaçak 'lise'si ortaya çıktı. Diploma veremeyen 'lise'nin çocukları nasıl 4 yıllık eğitime tabi tutabildiğini araştırdık.Cumhuriyet TV’ye konuşan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Hediye Gökçe Baykal, son zamanlardaki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti.
Devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına götürülmesi skandalının arkasındaki Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı’nın İstanbul’da “Anadolu Lisesi statüsünde” diye tanıttığı kaçak “lise” açtığı ortaya çıktı. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Hediye Gökçe Baykal,olayın detaylarını Cumhuriyet TV’de açıkladı. Baykal, “devlet kurumlarının tutumu bu işleri ortaya çıkarmamak yönünde” diyerek son zamanlardaki gelişmelerin endişe verici olduğundan söz etti.
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