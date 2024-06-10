Tarikatları büyütürken halkın canını yakan politika; Eğitim politikası | Yurttaş sesini duyurdu
Tarikatları büyütürken halkın canını yakan politika; Eğitim politikası | Yurttaş sesini duyurdu
Tarikatları büyütürken halkın canını yakan politika; Eğitim politikası | Yurttaş sesini duyurdu
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