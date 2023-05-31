Tavşanlı Belediye Başkanı Güler'in seçim gecesi kullandığı ifadeler tepki çekti

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“Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika’nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 12:56


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