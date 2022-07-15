Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

15 Temmuz 2022 Cuma, 17:02

İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında; evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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