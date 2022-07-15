Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Muğla'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.
İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında; evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İlgili Haberler
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
Video Haberler
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Mağarada mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'
- Gizli tutulan isimler
- ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin kritik karar
- Plajda korku dolu anlar