Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

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Muğla'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:02

İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında; evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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