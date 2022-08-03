Tekirdağ'da 'çekçek' ile atık toplayanlara operasyon: 12 gözaltı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:45

Süleymanpaşa ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından 'çekçek' ile izinsiz geri dönüştürülebilir atık toplayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sokaklar ve metruk bir binada yapılan aramalarda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi, atık toplanan 35 çekçeke de el konuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Metruk binada, ekipleri görünce gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Atık topladıkları belirlenen göçmenler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturma için Emniyet'e götürüldü.



