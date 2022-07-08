Tekirdağ'da feci kaza: TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 12 kişi yaralandı

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara TIR çarptı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Sürücü kayıplara karıştı.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:13
Tekirdağ'da feci kaza: TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 12 kişi yaralandı
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Tekirdağ Çorlu'da E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 

Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

 


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