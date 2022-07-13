Telefonunda metroda çekilmiş kadın fotoğrafı bulunmadı, darbedenlerden şikayetçi oldu
Bursa'da metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla darbedilen yabancı uyruklu İbrahim E.’nin (18) cep telefonunda yapılan incelemede metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı. Bunun üzerine İbrahim E. kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.
Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., vagondaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, diğer yolcular tarafından darbedildi.
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