Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!
Termik santrallerin doğaya ve insan yaşamına oluşturduğu tehdit bilinirken Milas’ta bulunan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nden paylaşılan görüntüler pes dedirtti.
Marmaris orman yangınlarında alevlerin arasında kalmasıyla hatırlanan Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nden paylaşılan görüntüler “Bayramda filtre mi gelmedi" diye düşündürdü.
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