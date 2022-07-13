Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!

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Termik santrallerin doğaya ve insan yaşamına oluşturduğu tehdit bilinirken Milas’ta bulunan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nden paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:04

Marmaris orman yangınlarında alevlerin arasında kalmasıyla hatırlanan Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nden paylaşılan görüntüler “Bayramda filtre mi gelmedi" diye düşündürdü.

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