Tilkiye kraker yediren vatandaşın gülümseten anları
Tunceli’de tilkiye kraker yediren vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Doğan Barış Turan, denk geldiği bir tilkiye elleriyle kraker yedirdi. O anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gülümseten o anlara ilişkin konuşan Doğan Barış Turan, “Munzur Vadisi Milli Parkı’nda tilkiye denk geldik. Aç olduğu için yanımıza sokuldu. Ben de yanımda bulunan krakerden ikram ettim. Arkadaşlarım da o anlara cep telefonu kamerasıyla çekmiş. Tilki, krakeri yedikten sonra yanımızdan uzaklaştı” dedi.
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