TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu! "Herkese borçluyum, her şeyi satıp işi bırakıyorum"
TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu! "Herkese borçluyum, her şeyi satıp işi bırakıyorum"
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alımlara kriter getirip, damperli olmayan kamyon ve traktörden alım yapmadığını belitten çiftçilerden Ferhat Öztürk, “Burada üç gün, dört gün yatıyoruz. Bütün mal varlığımı satıyorum, borcumu ödeyemiyorum. Bana 50 gün, 60 gün para ödeyecek. Benim alacaklım durdurmuyor, para istiyor. Çünkü borçluyum, gübreciye borçluyum, mazotçuya borçluyum, her türlü borçluyum. Ben bütün mal varlığımı satıyorum, bu işi bırakıyorum” dedi.
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