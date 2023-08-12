TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu! "Herkese borçluyum, her şeyi satıp işi bırakıyorum"

TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu! "Herkese borçluyum, her şeyi satıp işi bırakıyorum"

12 Ağustos 2023 Cumartesi, 17:29