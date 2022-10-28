Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor

28 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Burdur'da mobilya mağazası işleten Deniz Işlak'ın, boş zamanlarında atık kartonla yaptığı eserler, çevresinden yoğun beğeni aldı. Sanata ilgisiyle tanınan Işlak, yaklaşık 6 yıl önce kardan heykeller yapmış, pandemi döneminde de kırmızı kil toprağından 'İzzet emmi' adını verdiği sandalyeye oturmuş erkek heykeliyle yoğun ilgi görmüştü.

Hobi amaçlı ahşap oymacılığı ve geri dönüşüm sanatıyla uğraşan Işlak, bazı market ve çop konteynerlerinden topladığı kartonları sanat eserine dönüştürdü. Atölyesinde topladığı kartonlardan gergedan kafası, kuş yapan Işlak, geyik kafası için çalışmalarına devam ediyor. Geri dönüşüm sanatına ilgi duyduğunu anlatan Işlak, Hobi olarak geri dönüşüm sanatıyla ilgileniyorum. Malzeme satın almadan, tamamen atık malzemeden yapıyorum. Atıkları değerlendirip sanata dönüştürdüm dedi.

Eserleri için çöpe atılan, zincir marketlerin atıklarından oluşan kartonları kullandığına değinen Işlak, ilk eserinde boynuzundan dolayı yapılan gergedan avcılığına dikkati çekmek istediğini anlattı. Işlak, ilk eserinde gergedan kafası, ikinci çalışmasında da öküz kakan kuşu yaptığını belirtti. Işlak, çalışmalarının sosyal medyada çok ilgi gördüğünü anlattı.