Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 14:04

Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayarak vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, 16 Kasım 2013'te başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014?te ziyarete açıldı. 8 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan köşk için yeniden restorasyon kararı alındı. Restorasyon ihalesinin ardından ziyarete kapatılan köşkte çalışmalar başladı. Köşk, restorasyonun ardından 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden ziyarete açılacak.

'BÖYLE YAPIYA SAHİP OLMAK ONUR VESİLESİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, köşkte başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi, açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi farklı zamanlarda 3 kez ziyaretlerinde burada ağırlanarak konaklanması bu binayı çok daha anlamlı ve değerli kılıyor. 1937'deki ziyaretlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün mal varlığını Türk milletine bağışladığı vasiyetini bu mekanda yazmış ve dönemin başbakanına göndermiştir. Böyle tarihi ve önemli bir mekana sahip olmak şehrimiz için bir onur vesilesidir' dedi.