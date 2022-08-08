Trafik magandası dehşet saçtı
Ankara’da bir kişi, trafikte yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücüyü kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi’nde 06 MDA 03 plakalı aracın sürücüsü M.B., trafikte kendisine yol vermediğini ileri süren 06 CIH 572 plakalı aracın sürücüsü Y.E.D. ile tartışmaya başladı.
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