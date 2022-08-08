Trafik magandası dehşet saçtı
Ankara’da bir kişi, trafikte yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücüyü kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi’nde 06 MDA 03 plakalı aracın sürücüsü M.B., trafikte kendisine yol vermediğini ileri süren 06 CIH 572 plakalı aracın sürücüsü Y.E.D. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine araçtan inen M.B., küfürler savurduğu Y.E.D.’yi tekme tokat dövmeye başladı. Bununla da yetinmeyen trafik magandası, Y.E.D.’yi başından tutarak araç kaputuna vurmaya başladı. Sokak ortasında terör estiren M.B. aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Y.E.D.’ye ise ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Saldırgan şahsın ise kısa sürede yakalandığı belirtilerek, emniyetteki ifadesinin devam ettiği öğrenildi.
Dehşete düşüren o anlar ise yurttaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
“YUMRUK VE TEKMELER ATMAYA BAŞLADI”
Olayın tanıkların Merve Kılıç, darbedilen sürücünün kanlar içerisinde kaldığını belirterek, “Evdeyken bağırma sesleri duyduk. Balkona çıktık. Siyah arabadaki kişiyle beyaz arabadaki bir anda tartışıp kavga etmeye başladılar. Beyaz arabadaki kişinin hiçbir şekilde kötü bir cümle kurduğunu duymadım. Siyah arabadaki kişi ise direkt çocuğu darp etmeye başladı. Yumruk, kafa ve tekmeler attı. Çocuğun elinden yüzünden kan gelmeye başladı. Arabanın kaputuna yatırıp vurmaya devam etti. Çevredekiler müdahale etti. Adam da hiçbir şey olmamış gibi arabasına binip gitti. Çocuğun durumu çok kötüydü. Çok kişi müdahale edemedi. Adam çok sinirliydi” ifadelerini kullandı.
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