Turhan Çömez, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi yıllar sonra anlattı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru olarak tanınan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan ile yıllar önce yaptığı bir konuşmada Erdoğan’ın “Cem Uzan’ın bu tavrı MHP’yi baraj altı bırakır bizde yolumuza iki parti ile devam ederiz” dediğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, TELE1'de Cüneyt Akman’ın sunduğu 'Zamanın Ruhu' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Cem Uzan MHP Recep Tayyip Erdoğan Turhan Çömez

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