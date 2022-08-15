Turhan Çömez, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi yıllar sonra anlattı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru olarak tanınan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan ile yıllar önce yaptığı bir konuşmada Erdoğan’ın “Cem Uzan’ın bu tavrı MHP’yi baraj altı bırakır bizde yolumuza iki parti ile devam ederiz” dediğini öne sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, TELE1'de Cüneyt Akman’ın sunduğu 'Zamanın Ruhu' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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