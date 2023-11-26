Turistleri gören taksici, aracındaki 3 Türk yolcuyu zorla indirdi
Turistleri gören taksici, aracındaki 3 Türk yolcuyu zorla indirdi
Bakırköy'de turistleri almak için, araçta bulunan Türk yolcuları indiren taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türk yolcuların inmemesi üzerine 'Alın taksiyi gidin' diye bağıran taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazılırken aracı da 10 gün trafikten men edildi.
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