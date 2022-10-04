'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkarıldı

04 Ekim 2022 Salı, 07:00

Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık'ın başkanlığında 2 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. 2020'deki yüzey çalışmaları sırasında Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtı bulundu. Yazıtın detayları, 2 yıllık süren incelemenin ardından, bu yılın eylül ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Şimdi de kazı alanında M.S. 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen 160 metrekarelik bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Eylül ayında bulunan mozaik ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

M.S. 4-5'İNCİ YÜZYILA TARİHLENİYOR

Bu yıldan itibaren mozaikli alan üzerinde çalışma başlattıklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "13x12 metre ölçülerinde, yaklaşık 160 metrekarelik bir alan üzerinde, mozaikli alan tespit ettik. Bitkisel bezekli ve hayvan figürlü mozaikli alan üzerinde, ele geçen buluntular üzerinden dönemsel bir tahmin çalışması yapıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman, M.S. 4-5'inci yüzyılı gösteren buluntularla karşılaşmaktayız. Figüratif örnekler de bunu destekliyor. Geç Roma ve erken Bizans diyebileceğimiz evre içerisinde, bu yapının tanımlamasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.